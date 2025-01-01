上新🎉 新动态壁纸已上线
高清 Labubu 壁纸与动态壁纸
免费下载高清 Labubu 静态与动态壁纸。
无水印，支持 iPhone 和安卓设备。
🎁 100% 免费下载
兼容所有主流设备
什么是 Labubu 壁纸
精心整理的高清 Labubu 静态与动态壁纸，永久免费，无水印。
- 高清画质所有壁纸均为高分辨率，适配任意设备，显示更清晰。
- 动态壁纸体验让 Labubu 角色动起来的动态壁纸。
- 无水印纯净美观，无任何水印或品牌标识。
优势
为什么选择 Labubu 壁纸
优质 Labubu 壁纸，极致体验，操作简单。
精挑细选的高分辨率 Labubu 壁纸，适配所有屏幕尺寸。
iPhone 设置 Labubu 动态壁纸教程
按照以下步骤，在 iPhone 上设置 Labubu 动态壁纸：
Labubu 壁纸核心功能
为你带来极致 Labubu 壁纸体验的全部功能。
高分辨率
高清/4K 壁纸，适配所有设备屏幕。
动态壁纸
让 Labubu 角色动起来的动态壁纸。
多种格式
多种尺寸与比例，完美适配不同设备。
极速下载
文件体积优化，下载更快更便捷。
持续更新
每周上新 Labubu 壁纸，保持新鲜。
无水印
纯净无水印，专业美观。
统计
用户喜爱 Labubu 壁纸
数万用户的共同选择。
下载量
50+
满意用户
壁纸数
30+
可用壁纸
每周更新
每周
新内容
用户评价
大家如何评价 Labubu 壁纸
听听大家对 Labubu 壁纸的真实反馈。
Njn_95 来自 Reddit
Labubu 粉丝
终于成功了。
陈思
Labubu 粉丝
壁纸质量非常棒！动态壁纸在我的 iPhone 上效果很可爱，下载也很方便！
李明
手机用户
终于找到无水印的高清 Labubu 壁纸，图库很大而且经常更新，强烈推荐！
王婷
iPhone 用户
设置教程很详细，轻松搞定动态壁纸。锁屏现在超好看，谢谢免费服务！
张伟
安卓用户
在安卓手机上也能用，壁纸很可爱，画质很棒，朋友都在问我哪里下的。
赵丽
壁纸收藏家
已经下载了好多 Labubu 壁纸，种类丰富，而且每周都有新壁纸。
孙强
数码爱好者
简单、快速、完全免费，动态壁纸太赞了，是我用过最好的 Labubu 壁纸站！
常见问题
关于 Labubu 壁纸的常见问题
还有其他疑问？欢迎联系我们。
1
iPhone 设置 live 壁纸有什么要求？
手机系统需要 iOS 17 及以上；不能开启省电模式和勿扰模式，如果开启了，动态效果则无法显示。
2
为什么需要通过 Dropbox 或夸克网盘下载壁纸？
因为 iPhone live 图片的传输很容易丢失动态内容，只有通过网盘才能完整保留 live photo。
3
壁纸真的免费吗？
是的！本站所有 Labubu 壁纸均可免费下载，无任何隐藏费用或订阅。
4
壁纸有水印吗？
没有，所有壁纸均为无水印高清原图，纯净美观。
5
iPhone 如何设置动态壁纸？
请参考我们的详细教程：下载壁纸，打开相册，点击分享-用作壁纸，开启 Live 并设为壁纸。
6
支持安卓设备吗？
支持！我们的壁纸适配 iPhone 和安卓多种设备，提供多种分辨率。
7
多久更新一次新壁纸？
我们每周都会上新 Labubu 壁纸，欢迎关注获取最新内容。
8
壁纸分辨率是多少？
我们提供多种分辨率，包括高清和 4K，适配各种设备屏幕。
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